Hausdurchsuchungen nach Schlägerei

Darmstadt.Nachdem es Mitte August zu einer Auseinandersetzung zwischen sogenannten Fußballfans der Vereine SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt in Weiterstadt kam (wir haben berichtet) hatte die Polizei zahlreiche Strafverfahren gegen die Teilnehmer wegen schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang haben die Ermittlungsbeamten der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg in Begleitung der Staatsanwaltschaft Darmstadt am frühen Dienstagmorgen zahlreiche Wohnungen im Rhein-Main Gebiet und Nordhessen durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen.

Die mit den Verfahren betrauten Beamten waren im Zuge ihrer intensiven Ermittlungen – darunter auch die Auswertung von Hinweisen – rasch auf die Spur der Tatverdächtigen gekommen, die ihre Wohnsitze unter anderem in Darmstadt, Frankfurt, Ginsheim-Gustavsburg und im Kreis Waldeck-Frankenberg haben.

Die akribische Arbeit der Ermittler mündete am Dienstagmorgen in einem großangelegten Polizeieinsatz, bei dem zeitgleich zwölf Objekte durchsucht wurden. Die Durchsuchungsbeschlüsse waren zuvor von der Staatsanwaltschaft Darmstadt beantragt und anschließend richterlich erlassen worden.

Bei den zwischen 17 und 38 Jahre alten Beschuldigten stellten die Beamten mit Unterstützung ihrer Kollegen von der Hessischen Bereitschaftspolizei unter anderem mehrere Datenträger, mutmaßliche Tatkleidung, Gegenstände der sogenannten aktiven und passiven Bewaffnung – zum Beispiel Pfeffersprays, eine Softair-Pistole, Teleskopschlagstock, Vermummungsgegenstände, Mundschutze und Boxhandschuhe – sicher.

Die Auswertung der Beweismittel und die damit verbundenen weiteren Ermittlungen dauern an. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.09.2020