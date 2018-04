Hautnahe Einblicke ins Berufsleben

Anzeige

Bergstraße.Eine Entscheidungshilfe in Sachen Berufswahl bietet jungen Menschen am Freitag, 13. April in der Zeit zwischen 17 und 22 Uhr: In der Bensheimer Nacht der Ausbildung der Unternehmerverbände Südhessen können sie per Shuttle-Bus neun Betriebe aus der Region zu besuchen, um zu erfahren, wie der dortige Arbeitsalltag aussieht.

Reinhold Stämmler (BILD: Funck), bei den Verbänden zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftspolitik, erklärt im BA-Interview, wie Nachwuchs und Unternehmen von dem Angebot profitieren können.

Die Nacht der Ausbildung Neun Unternehmen präsentieren sich bei der Nacht der Ausbildung in Bensheim am Freitag, 13. April: Dentsply Sirona, Dr. F. Köhler Chemie, GGEW, Sanner, Stadt Bensheim, Sparkasse Bensheim, Herbert, Jungheinrich und das Hotel Tobaccon. Von 17 bis 22 Uhr öffnen sie Ausbildungssuchenden ihre Tore. Die Besucher werden in kostenlosen Bussen von Unternehmen zu Unternehmen gebracht. Die Shuttles fahren alle 30 Minuten. Autofahrer können Park-and-Ride-Parkplätze bei Sanner, Dentsply Sirona, Herbert, der GGEW und dem Hotel Tobbaccon nutzen. Bei den Betriebsbesuchen gibt es die Möglichkeit, mit Azubis, Studierenden und Ausbildern ins Gespräch zu kommen. An einigen Standorten gibt es Ausbildungswerkstätten, bei denen sich die Interessenten in einigen der Tätigkeiten versuchen können. kbw

Herr Stämmler, bei der Nacht der Ausbildung werden Interessenten zu den Unternehmen gefahren, um sich dort ein Bild von den Möglichkeiten zu machen. Worin liegt dabei der Vorteil gegenüber einer Ausbildungsmesse, bei der die Besucher alles auf einen Blick sehen?