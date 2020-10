Zwingenberg.In Zwingenberg ist am Abend eine Garage in die Luft geflogen. Wie die Polizei berichtete, sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sei es zu einer Explosion in der Garage in einem Wohngebiet gekommen. Die Garage sei zerstört, angrenzende Häuser beschädigt worden. Über Verletzte ist noch nichts bekannt.

