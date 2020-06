Heike Knapp wird neue Bergsträßer Weinkönigin

Von Thomas Tritsch

Die Heppenheimer Winzertochter Heike Knapp wird am 4. Juli zur neuen Bergsträßer Weinkönigin gekrönt. Wegen der Corona-Krise und des abgesagten Weinmarktes findet die Inthronisation in kleiner Runde im Heppenheimer Amtshof statt.

Dass es auch für die 28-jährige Winzertochter aus Heppenheimerin keine normale Regentschaft sein wird, ist absehbar. Corona wird das Jahr bis ins Finale begleiten und massiv beeinflussen. Auch das Bergsträßer Winzerfest im September in Bensheim ist längst aus dem Kalender gestrichen worden.

Dennoch freut sich Heike Knapp, das kleine Anbaugebiet bis Herbst 2021 vertreten und repräsentieren zu dürfen. Gestern wurde sie im Rahmen eines Pressetermins im Heppenheimer Rathaus offiziell vorgestellt. Die designierte Königin ist 1991 in der Kreisstadt geboren und hat nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Darmstadt begonnen, das noch zwei Jahre dauern wird. Viele Bergsträßer Weinfreunde kenne sie als Aushilfe beim Federweißerverkauf sowie vom Wein- und Sektfest der Bergsträsser Winzer eG, der sie seit frühester Jugend verbunden ist. Seit 2018 ist sie außerdem Mitglied der sechsköpfigen Jungwinzerinnen-Gruppe Vinas unter dem Dach der Genossenschaft. Ihre Eltern bewirtschaften etwa 7,5 Hektar Rebland in Heppenheimer Lagen. Den nötigen „Stallgeruch“ bringt sie also mit.

Auf eine Krönungsfeier vor großem Publikum muss sie allerdings verzichten. Maximal 70 Gäste sollen dem Festakt im Amtshof beiwohnen, wie Otto Guthier mitteilt. Der Vorsitzende des Weinbauverbands ist auch Chef des Weinmarktvereins.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020