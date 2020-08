Heiter bis bissig oder auf Rosen gebettet

Bergstraße.Das Evangelische Dekanat Bergstraße lädt gemeinsam mit den Evangelischen Gemeinden Zotzenbach und Fürth sowie dem BUND zu sechs Sommerabenden mit Gesprächen, Kabarett, Musik, Literatur, Poesie und Apfelverkostung ein.

Auftakt ist heute (Freitag) im Pfarrgarten von Zotzenbach (Hauptstraße 5). „Heiter bis bissig“ lautet das Programm mit Gedichten und Prosa rund um den Garten, die die Bildungsreferentin des Dekanats, Birgit Geimer und Zotzenbachs Pfarrer Daniel Fritz vorstellen werden. Für die musikalische Gestaltung sorgt das „Saxofon Quartett“ aus Darmstadt und Zotzenbach.

Am 14. August laden die Gemeindepädagogin Lydia Ploch und Birgit Geimer zu einem Erzählabend auf der Wiese am Parkplatz an der Evangelischen Kirche in Fürth (Ellenbacher Straße 15) ein. Dabei dreht sich alles um den „grünen Daumen“.

Am 21. August ist im Evangelischen Gemeindehaus von Zotzenbach (Hainbuchenweg 14a) Hans-Peter Schwöbel zu Gast. Der Mannheimer Kabarettist und Schriftsteller mit familiären Wurzeln im Odenwald bietet Satire, Poesie und Dialekt. In Zotzenbach will er „Wörter auswildern“.

„Auf Rosen gebettet“ heißt es am 28. August in der Evangelischen Kirche Fürth (Ellenbacher Straße 15) mit Evergreens, Anekdoten und Wissenswertem über die „Göttin“ der Blume mit Lydia Ploch, Birgit Geimer und Musik von Andreas Oelert.

Wohltuende Kräuter

Um „Wohltuende Kräuter und anderes Grün“ geht es bei der Garten-Soirée am 4. September im Zotzenbacher Pfarrgarten (Hauptstraße 5). Kräuter- und Grünspezialistinnen sind Karina Eberle und Evelyn Fritz aus Zotzenbach. Musik machen Maurice Kühn und Florian Hofmann.

Bei der Abschlussveranstaltung am 11. September in Bensheim können die Teilnehmer sehen, riechen und schmecken. Auf einer Streuobstwiese will der BUND Wissenswertes über Obstbäume vermitteln und lädt zugleich zur Apfel- und Mostverkostung ein. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Alle Veranstaltungen finden jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Sitzplätze und Getränke stehen bereit.

Die Teilnehmerzahl muss auf jeweils 20 Personen beschränkt werden, um den nötigen Abstand wahren zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.08.2020