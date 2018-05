war zum Girls’s zu Gast im Deutschen Bundestag in Berlin

© SPD

Wie sieht der Arbeitstag einer Politikerin aus? Und hat Politik etwas mit mir zu tun? Diese Fragen konnte Helena Rupp, Schülerin am Goethe-Gymnasium Bensheim, am bundesweiten Girls’ Day in Berlin selbst stellen. Die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen Christine Lambrecht hatte sie dazu eingeladen. Insgesamt 50 Schülerinnen

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1529 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.05.2018