Helferkreise vor Problemen

Bergstraße.Nachdem das letzte Austausch- und Vernetzungstreffen der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleiter des Kreises Bergstraße im Juni nicht stattfinden konnte, trafen sich die Helfer kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus in Schwanheim, um sich über aktuelle Themen auszutauschen. Organisiert und geleitet wird das Treffen durch die Koordinationsstelle Asyl und Ehrenamt des Kreises und des Caritasverbands Darmstadt.

Viermal jährlich treffen sich alle Interessierten, um neue Ideen vorzustellen, sich auszutauschen und weiterzubilden. Die Corona-Pandemie stellte auch die Angebote der Helferkreise für Geflüchtete auf den Kopf: Integrationsmaßnahmen wie offene Cafés oder Gesprächtreffs konnten lange nicht mehr stattfinden. Auch wenn die Programme langsam und unter Einhaltung der Hygienevorlagen wieder anliefen, nähmen laut den Ehrenamtlichen deutlich weniger Geflüchtete daran teil.

Dies läge nicht nur an der Angst vor dem Virus sondern auch daran, dass nun weitere Herausforderungen die Teilnahme an offenen Treffs einschränken. Oft sei die Organisation der Kinderbetreuung erschwert und es stehen neue Probleme wie der Verlust der Arbeitsstelle und die Suche nach einem neuen Job im Vordergrund.

Ein weiteres Thema, das auch mit der Pandemie einhergeht, ist die Debatte um die Digitalisierung im Bildungssystem. Der Bund stellte mit einem Sofortprogramm mehrere Millionen Euro zur Verfügung die es unter anderem ermöglichen sollen, dass Schüler, die nicht über ein eigenes Endgerät verfügen, am digitalen Unterricht teilnehmen können. Die Verteilung der Gelder sei allerdings Ländersache, die Ausgabe der Endgeräte solle direkt von den Schulen unternommen werden.

Die ehrenamtlichen Helfer merkten jedoch an, dass Zuständigkeiten nicht richtig geklärt sind und es kein einheitliches Vorgehen gibt. Dadurch besteht die Angst, dass geflüchteten Kindern und Jugendlichen die Teilnahme am Unterricht zunehmend erschwert wird. Problematisch sei zusätzlich auch, dass einigen Schülern kein Internet in der häuslichen Umgebung oder in Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung stehe.

Trotz der Herausforderungen, die sich durch die Pandemie ergeben, sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kreises weiterhin unermüdlich aktiv. Es wurden viele kreative Lösungen für aktuelle Probleme gefunden, so dass trotz der schwierigen Zeiten die Unterstützung in der Flüchtlingshilfe, seitens der Ehrenamtlichen, zu keinem Zeitpunkt pausierte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020