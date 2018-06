Anzeige

Nepper, Schlepper, Bauernfänger“, so hieß eine Fernsehsendung. Der Vorstand der GGEW AG sollte eine Neuauflage des Sendeformates anregen, und zwar nicht als Opfer, sondern als Täter.

Die Erhöhung der verbrauchsunabhängigen Kosten um deutlich mehr als 200 Prozent ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Eine betriebswirtschaftlich plausible Begründung für eine solche drastische Maßnahme kann es nicht geben, außer der, dass der Vorstand der GGEW über Jahre eine defizitäre Entwicklung des Unternehmens verschlafen hat und jetzt zu einem Befreiungsschlag ausholt. Die veröffentlichten Bilanzen der vergangenen Jahre lassen diese Interpretation jedoch nicht zu. Was also ist der eigentliche Grund?

Den liefert der GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann in einer Verlautbarung so: „Wir müssen auch unsere Stakeholder und Shareholder zufriedenstellen.“ Die Begründung für diese horrende Kostensteigerung zu Lasten der Kunden lautet schlicht: Wenn schon am Anlagemarkt keine vernünftigen Zinsgewinne mehr zu realisieren sind, dann wollen wir wenigstens unsere Anteilseigner mit einer ordentlichen Dividende verwöhnen, damit sie wissen, was sie an uns haben.