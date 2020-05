Herausforderung der teilweisen Öffnung von Schulen gemeistert

Bergstraße.Sie habe „gut funktioniert“. So lautet die Zwischenbilanz von Landrat Christian Engelhardt über die teilweise Öffnung von Schulen im Kreis Bergstraße, die am Montag für Abschlussklassen nach wochenlanger corona-bedingter Schließung angelaufen war. Gleichwohl sei es eine Herausforderung gewesen, betonte er bei der wöchentlichen Video-Pressekonferenz der Kreisspitze zur Corona-Pandemie. Die Schulleiter und Lehrer hätten Hygieneregeln inklusive Abstandsregeln sehr kurzfristig umsetzen müssen.

Vor diesem Hintergrund habe ihn das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichts negativ überrascht, Viertklässler weiterhin von der Schulpflicht auszunehmen, bekannte Engelhardt. Die Grundschulen hätten sich bereits „akribisch“ auf die Rückkehr ihrer ältesten Schützlinge vorbereitet. Für den Kreis als Schulträger bringe die Öffnung in Zeiten der Ansteckungsgefahr Mehrkosten für die Reinigung mit sich.

Da mit der Öffnung der Schulen auch der Öffentliche Nahverkehr wieder seinen vollen Betrieb aufnimmt, habe es Vor-Ort-Kontrollen gegeben, um zu überwachen, ob die Hygiene-Richtlinien in den Schulbussen eingehalten werden, ergänzte Verkehrsdezernent Karsten Krug. Er habe sich auch selbst vor Ort ein Bild von der Situation gemacht.

Besuche im Alten- und Pflegeheim

Ab dem kommenden Montag (4. Mai) erlaubt das Land Hessen wieder Besuche in Alten- und Pflegeheimen – eine weitere Herausforderung, wie Engelhardt betonte. Dazu gebe es eine 21 Seiten starke „Handreichung“ vom Land an die Betreiber dieser Einrichtungen. Jeder Bewohner dürfe pro Woche einen einstündigen Besuch von nahestehenden Personen empfangen. Die Gäste müssten sich namentlich registrieren lassen und würden am Eingang der Einrichtung vom Personal abgeholt und eingewiesen. Auch bauliche Maßnahmen wie Plexiglaswände seien eine Option.

Das „hohe Maß an Einsamkeit“, dem die Bewohner der Heime ausgesetzt sind, sei der Grund für diese Lockerung, sagte Engelhardt. Auch die Aufhebung des Gottesdienst-Verbots hält er für schlüssig, mit Blick auf die im Grundgesetz festgeschriebene Religionsfreiheit.

Über die Verbreitung des Virus im Kreis informierte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Mittlerweile gebe es bei den bekannten Fällen an der Bergstraße eine Quote von 80 Prozent an genesenen. Es gebe auch erste Kommunen, in denen keine Person mehr als infiziert gilt, sagte sie in der Pressekonferenz. Allerdings gebe es seit zwei Wochen eine besorgniserregende Tendenz: Anders als zu Beginn der Pandemie sei bei vielen Infizierten zumindest anfangs unklar, wo sie sich angesteckt haben. Meist lasse sich der Ursprung aber im Nachhinein doch noch klären.

Derweil gibt es zwei neue Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkünften, die damit unter Quarantäne stehen, teilte Karsten Krug mit. Betroffen seien eine kleine Unterkunft in Lampertheim mit sechs Einwohnern sowie eine größere in Viernheim.

Alle Hände voll zu tun hat die zentrale Bußgeldstelle, die Verstöße gegen die Abstands- und Hygieneregeln ahndet. Insgesamt seien ihr bisher 300 Verstöße gemeldet worden. 270 befänden sich derzeit in Bearbeitung, sagte Krug. Die Fälle verteilten sich auf wenige Kommunen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.05.2020