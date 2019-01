Bergstraße.Die kreiseigene Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Außenstelle in Viernheim sowie die integrierte Ehe-, Familien- und Lebensberatung – eine Kooperation von Diakonischem Werk und Kreis Bergstraße – bieten neben individuellen Hilfen auch Gruppenangebote an. Für viele Ratsuchende ist die Erfahrung sehr hilfreich, Lern- und Veränderungsprozesse gemeinsam mit anderen in und mit einer Gruppe zu gestalten. Daher sind Gruppenangebote eine wichtige Ergänzung zu den individuellen Beratungsangeboten. Ab dem 17. Januar bietet die Beratungsstelle erneut ein Elterntraining „Herausforderung Erziehungsalltag“ an.

Schwierige Situationen

Im Erziehungsalltag begegnen Eltern immer wieder schwierige Erziehungssituationen, die sie vor Herausforderungen stellen. Dabei kann es zu Eskalationen kommen, die bei allen Beteiligten meist zu Gefühlen wie Unzufriedenheit, Ärger, Hilflosigkeit und ähnlichem führen. Es können anhaltende Spannungen innerhalb der Familienbeziehungen entstehen, die das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen den Eltern belasten. Das Elternseminar greift diese schwierigen Situationen auf und vermittelt praktisches Handwerkszeug, um wirkungsvoller, sicherer und gelassener diesen Situationen zu begegnen.

Neue Gruppe ab 17. Januar

Eine neue Gruppe startet am 17. Januar unter der Leitung von Angela Iannazzo (Diplompädagogin) und Tanja Leonhardt (Diplompsychologin). Das Elternseminar richtet sich an Elternteile mit Kindern im Vorschul- bis Grundschulalter. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Die weiteren Termine sind am 24. und 31. Januar sowie am 7. Februar – jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Teilnahme sollte an allen vier Terminen möglich sein, da die Inhalte aufeinander aufbauen. Interessenten können sich telefonisch in der Beratungsstelle anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019