Herausforderungen im Erziehungsalltag meistern

Bergstraße.Die Beratungsstelle des Kreises für Eltern, Kinder und Jugendliche mit Außenstelle in Viernheim sowie die integrierte Ehe-, Familien- und Lebensberatung – eine Kooperation von Diakonischem Werk und Kreis Bergstraße – bieten neben individuellen Hilfen auch Gruppenangebote an. Denn für viele Ratsuchende sei die Erfahrung sehr hilfreich, Lern- und Veränderungsprozesse gemeinsam mit anderen in und

...