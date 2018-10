Herbstlicher Aufschwung

Der Herbstaufschwung und die gute Konjunktur mach sich weiter auf dem Arbeitsmarkt in Südhessen bemerkbar. „Die Situation hat sich im zu Ende gehenden Monat zwar nur sehr leicht verbessert, aber wir sind optimistisch, dass dieser positive Trend bis zum Wintereinbruch anhält“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für den Monat Oktober in Darmstadt.

Junge profitieren, Ältere nicht

Im Bezirk der Darmstädter Agentur für Arbeit waren im Oktober 18 648 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 45 Betroffene. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,1 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 4,6 Prozent.

Rückläufige Arbeitslosigkeit gibt es auch bei der Gruppe der jungen Menschen unter 25 Jahren. 1895 waren arbeitslos gemeldet – und damit 156 weniger als im Monat zuvor.

Bei der Gruppe der älteren Arbeitslosen (ab 50 Jahren) sieht es nicht so gut aus. Hier war im Oktober ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 23 auf 6090 Betroffene zu verzeichnen.

Auch im Kreis Bergstraße sind die Arbeitslosenzahlen im Oktober leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt mit einem Wert von 3,5 Prozent im Oktober unter dem des Vorjahresmonats. Damals erreichte sie 3,8 Prozent.

Im Einzelnen bedeutet das, dass im Monat Oktober im Kreis Bergstraße 5078 Menschen auf Arbeitssuche waren. Im September waren es noch 14 Menschen mehr, nämlich 5092.

Im Vergleich zu den anderen Kreisen in Südhessen nimmt die Bergstraße nach wie vor den Spitzenplatz ein: Im Landkreis Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis liegt die Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote gab es auch im Monat Oktober mit 4,9 Prozent in der Stadt Darmstadt. Im Vorjahr wurden dort allerdings noch 5,8 Prozent notiert. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018