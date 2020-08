Herbstprogramm mit Corona-Regeln

Bergstraße.Das Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule Bergstraße – mit 600 Veranstaltungen – ist auf dem Markt. Zu erkennen ist das Heft an den klassischen Herbst-Farben: dunkelblau, rostrot, ockergelb.

Ganz sicher liegen die Hefte bereits im Landratsamt in Heppenheim, dort auch in den Banken sowie bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule, im alten Rathaus und in vielen Lorscher Geschäften und Banken. Zurzeit werden die Programme im ganzen Kreis Bergstraße zu den Auflagestellen gebracht. In Banken, Rathäusern und dem Einzelhandel sind sie entweder schon jetzt oder in den nächsten Tagen erhältlich. Zahlreiche Veranstaltungen können wegen der Corona-Abstandsregeln nur mit einer reduzierten Teilnehmerzahl laufen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020