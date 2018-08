Heroin im Bauch

Reisende aus Südafrika nahmen Zöllner am Frankfurter Flughafen kürzlich genauer unter die Lupe. Die Überprüfung des mitgeführten Gepäcks und der Bekleidung eines Passagiers erbrachte zunächst keinen Hinweis auf mitgeführte Drogen. Ein an der Handfläche durchgeführter Rauschgiftschnelltest und ein anschließender Urintest zeigten jedoch ein positives Ergebnis auf Kokain und Heroin. Gewissheit erhielten die Beamten nach der körperlichen Untersuchung in einem Krankenhaus.

Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt: „Im Magen-Darm-Trakt des 60-Jährigen befanden sich insgesamt 60 mit Heroin gefüllte Fingerlinge. Die Gesamtmenge des Rauschgifts betrug 600 Gramm. Der Schwarzmarktwert des Heroins beträgt insgesamt rund 20 000 Euro.“ Nach seiner Festnahme wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Im vergangenen Jahr stellte das Hauptzollamt Frankfurt bei 13 889 Aufgriffen am Flughafen rund 7045 Kilogramm Rauschgift sicher. pol

