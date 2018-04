Anzeige

Bergstraße.Herold Pfeifer wurde am Sonntag in seinem Amt als Bürgermeister von Neckarsteinach bestätigt. Der 62-Jährige, der zwar der SPD angehört, aber als unabhängiger Kandidat antrat, geht damit in seine zweite Amtszeit. 73,4 Prozent der Wähler stimmten für Pfeifer, der einziger Kandidat war. 26,6 Prozent der Wähler stimmten mit „Nein“. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,4 Prozent. red