Herrmann Birschel

Der stellvertretende Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße und Pfarrer der Gemeinde Zotzenbach und Hermann Birschel wird in den Ruhestand verabschiedet. Die Starkenburger Pröpstin Karin Held wird den 65-Jährigen am 31. März von seinem Dienst entpflichten. Der Gottesdienst in der Zotzenbacher Kirche beginnt um 13.30 Uhr.

Hermann Birschel war über 38 Jahre als Pfarrer der

...