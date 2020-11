Hessen erwartet ruhiges Herbstwetter mit Wolken 

Offenbach.Auf einen bewölkten Himmel müssen sich die Hessen in der kommenden Woche einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Start der neuen Woche zwischen sieben und zehn Grad.

Morgen wird es meist stark bewölkt und stellenweise regnet es. Dienstag und Mittwoch bleiben bei Nebel hingegen niederschlagsfrei. Ursache dafür ist den Angaben zufolge das Hochdruckgebiet "Valentin". Am Donnerstag und Freitag biete der schwindende Einfluss des Hochs den Ausläufern von Tief "Sarah" wahrscheinlich etwas mehr Handlungsspielraum, sodass es "vorübergehend wieder unbeständiger wird", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 22.11.2020