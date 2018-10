„Hessen und die weite Welt“

Bergstraße.Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Omid Nouripour, kommt am Montag, 22. Oktober, an die Bergstraße. Im Rahmen einer „Grünen Runde“ wird er mit dem grünen Landtagsdirektkandidaten für den Wahlkreis Bergstraße-Ost, Alexander Berndt, unter anderem über Hessens Rolle in der deutschen Außenpolitik sprechen.

Dabei ist der Heimatbegriff aus Sicht der Grünen weit mehr als eine Erfindung des neuen Ministers des gleichnamigen Ressorts, der Terminus wird nämlich auch von der Umweltpartei mit Leben gefüllt: „Es kommt immer auf die Definition an, denn Heimat ist eng verknüpft mit Lebensraum und deswegen so wichtig für den Bereich der Integration“, kommentiert Alexander Berndt, der selbst aktiv in der Bensheimer Integrationsarbeit tätig ist.

Lokales Handeln, globaler Markt

Neben einer Klärung des Begriffs Heimat wird sich die Debatte darum drehen, welche Auswirkungen lokales Handeln auf dem globalen Markt hat. Peter Lotz, Initiator der Grünen Runde, hebt die Bedeutung des Einzelnen in diesem Prozess hervor: „Mit jedem Einkauf und mit jeder Form des Konsums bestimmen wir selbst, welche Wirtschaftsform wir nutzen, und uns muss klar sein, dass jeder dieser Schritte nicht nur im Regal des Supermarktes zu spüren ist, sondern am anderen Ende der Welt.“ Die Grünen möchten auf diese Prozesse aufmerksam machen und die Bedeutung der Region in diesen Fragen deutlich hervorheben.

Der Islam und Deutschland

Nicht nur in Reaktion auf die jüngste Religionsdebatte im Deutschen Bundestag wird sich der Gesprächsabend auch mit dem Islam und Deutschland beschäftigen. Nouripour ist Experte auf diesem Gebiet und hat sich – auch im Rahmen vieler Auslandsaufenthalte – intensiv mit dem Bereich der Radikalisierung beschäftigt. Gemeinsam mit Berndt, der als Politologe ebenfalls Fachmann für Außenfragen ist, wird die Diskussion auch für Interessenten geöffnet sein.

Moderiert wird das Podiumsgespräch von Moritz Müller, dem Vorsitzenden der Grünen Jugend Bergstraße. Beginn der „Grünen Runde“ ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet im Keller der Alten Faktorei (Hauptstraße 39) in Bensheim statt. Für Getränke ist gesorgt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018