Hessentag 2023 in Pfungstadt

Wiesbaden/Pfungstadt.Pfungstadt wird den Hessentag im Jahr 2023 ausrichten. Diese Entscheidung des Kabinetts gab Ministerpräsident Volker Bouffier gemeinsam mit dem Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, gestern in Wiesbaden bekannt. So weit im Süden Hessens hat das Landesfest seit dem Jahr 2014 in Bensheim nicht mehr stattgefunden.

„Pfungstadt liegt in der einzigartigen Kulturlandschaft Hessisches Ried und ist gleichzeitig sehr gut an das Ballungszentrum Rhein-Main angebunden. Die Stadt erfüllt alle Voraussetzungen für einen Hessentag und wird ein hervorragender Gastgeber sein“, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier. Gemeinsam mit dem Staatskanzleichef überreichte er der Delegation um den Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch im Landtag die offizielle Bestätigung, dass das 63. Landesfest in der Stadt im Kreis Darmstadt-Dieburg stattfinden wird.

Machbarkeitsstudie als Grundlage

„Pfungstadt hat sehr vorausschauend entschieden, nämlich auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie, die bestätigte, dass sie alle Voraussetzungen für das Landesfest erfüllt. Pfungstadt will bei der Entwicklung der Infrastruktur für den Hessentag Akzente bei der Mobilität und Ökologie setzen“, erläuterte der Staatsminister. „Die Bewerbung von Pfungstadt hat uns überzeugt. Ich bin mir sicher, dass die Kommune mit der Ausrichtung des Hessentags im Jahr 2023 einen entscheidenden Impuls für die langfristige Stadtentwicklung setzen wird“, ergänzte Wintermeyer.

Pfungstadt wird den Hessentag zum zweiten Mal ausrichten. Das erste Landesfest dort fand 1973 statt. Exakt 50 Jahre danach darf sich die Kommune nun erneut über den Zuschlag freuen. „Der Hessentag verknüpft Tradition und Zukunft auf eine einzigartige Weise. Die Erfahrung zeigt: Dort, wo das Hessenfest stattfindet, gewinnt auch das Image einer Stadt“, erklärte der Chef der Staatskanzlei.

„Ich freue mich, dass es gelungen ist, den Hessentag 2023 zu uns nach Pfungstadt zu holen. Jetzt gehen für uns die Vorbereitungen richtig los. Wir sind gut gerüstet und gehen mit Elan und Freude ans Werk, damit in dreieinhalb Jahren alles bereit ist, wenn eine Million Hessen in die heimliche Bierhauptstadt unseres Landes mit der größten Privatbrauerei Hessens kommen werden“, erklärte Bürgermeister Patrick Koch.

Wichtige Impulse

„Der Hessentag stärkt das Wir-Gefühl der Stadtgesellschaft, gibt wichtige Impulse für die Verbesserung der Infrastruktur und die starke Marke Hessentag trägt zu einem erheblichen Imagegewinn bei. Das Landesfest hat sich seit seiner Gründung 1961 stetig fortentwickelt und der Zeit angepasst, aber es erfüllt heute mehr denn je auch seine ursprüngliche Aufgabe: Brücken zu bauen und Verbindungen zu schaffen“, sagte Staatskanzleichef Wintermeyer.

„Mit dem Konzept ‚Hessentag der Zukunft‘ passt sich das Landesfest als wesentlicher Impulsgeber einer nachhaltigen Stadtentwicklung den Rahmenbedingungen der Ausrichter-Kommune an. Dadurch können die Gesamtausgaben für das Land und die Stadt gesenkt werden“, so Wintermeser.

Das Land stellt Pfungstadt bis zu 8,5 Millionen Euro zur Verfügung. „Viele Beispiele von erfolgreichen Städten zeigen, dass der oft zitierte Satz stimmt: Der Hessentag dauert zehn Tage, wirkt aber Jahrzehnte. Ich bin überzeugt, auch Pfungstadt wird seine Chance nutzen“, erklärte der Staatsminister. Im kommenden Jahr findet der Hessentag in Bad Vilbel statt. Es folgen Fulda im Jahr 2021 und 2022 Haiger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2019