Hessische Lehrkräfte fühlen sich am Limit

Bergstraße.Das Votum könnte nicht eindeutiger sein: 115 Personalräte aus Schulen des gesamten Schulamtsbezirks Bergstraße/Odenwald verabschiedeten im Rahmen eines Personalrätetreffens im Mörlenbacher Bürgerhaus einstimmig eine Resolution mit dem Titel „Arbeitsbedingungen verbessern, Entlastung schaffen“, die sowohl an Parteien des Hessischen Landtags als auch an das Kultusministerium in Wiesbaden gerichtet wurde.

Im Resolutionstext wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Lehrkräfte in Hessen bereits seit langer Zeit am Limit arbeiten und nicht gewillt sind, diesen Umstand länger hinzunehmen. So hätten hessische Lehrer im Vergleich zu anderen Bundesländern eine deutlich höhere Pflichtstundenzahl. Die Belastungen gingen jedoch darüber hinaus.

„Eine in manchen Schulformen massive Unterbesetzung mit ausgebildetem Personal, die verzögerte Besetzung von Funktionsstellen, mangelhafte Ausstattung, zu große Klassen und Kurse, eine zunehmende Anzahl an Elterngesprächen, Sitzungen und Konferenzen, die verpflichtende Durchführung von Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten, die Betreuung von studentischen Praktikantinnen und Praktikanten, eine deutlich heterogener gewordene Schülerschaft, mit der ein höherer Zeitaufwand bei der Unterrichtsvorbereitung einhergeht oder eine Inklusion, die bewältigt werden soll, ohne dass entsprechende Bedingungen dafür geschaffen wurden – all das sind weitere Herausforderungen“, heißt es im Resolutionstext.

Hinzu kämen zusätzliche Aufgaben etwa in den Bereichen Gesundheitsförderung, Erinnerungskultur, Sicherheit, Öffentlichkeitsarbeit oder Organisationsunterstützung, die häufig nicht adäquat entlastet werden könnten. Hilferufe aus den Lehrerkollegien seien in Form von Überlastungsanzeigen in großer Anzahl ans Kultusministerium gegangen, wobei manche Schulen dafür noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung erhalten hätten. „Soll dies etwa die Wertschätzung sein, die das Ministerium den Bediensteten entgegenbringt?“, fragt man in der Resolution.

Dass sich immer weniger Menschen dazu entschließen würden, den Lehrerberuf zu ergreifen, habe einen eklatanten Lehrkräftemangel zur Folge. Dass etliche Stellen deshalb unbesetzt blieben, sei „angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen und der häufig nicht einmal ansatzweise erkennbaren Wertschätzung nicht weiter verwunderlich“. Neben einer deutlichen Absenkung der Pflichtstunden fordern die Personalräte in dem Schreiben unter anderem eine Erhöhung der Schuldeputate und eine klar geregelte Stundenentlastung für zusätzliche Aufgaben, die deutliche Reduzierung der Klassen- und Kursgrößen, eine Anhebung der Besoldung, eine spürbare Entbürokratisierung mit einer Verringerung der Berichts- und Dokumentationspflichten sowie höhere Ausbildungskapazitäten, um eine Versorgung der Schulen mit qualifizierten Lehrkräften gewährleisten zu können.

Erarbeitet wurde die Resolution im Vorfeld von Mitgliedern der Fraktionen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und des Deutschen Lehrerverbandes Hessen (DLH) im Gesamtpersonalrat des Schulamtsbezirks. gie

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.12.2019