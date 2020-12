„Hetzen und zugleich Kassieren geht nicht“

Bergstraße.Die Europa-Union Bergstraße verschiebt coronabedingt ihre Mitgliederversammlung auf einen späteren Zeitpunkt. Eigentlich sollte der Kreisvorstand neu gewählt werden. Wie Kreisvorsitzender Wolfgang Freudenberger aus Birkenau mitteilte, wolle man keine Risiken für die Mitglieder eingehen. Der amtierende Kreisvorstand bleibt bis zu seiner Neuwahl im Amt.

In einer Pressemitteilung begrüßte Freudenberger, dass das Europäische Parlament jetzt eine Forderung durchgesetzt habe, die auch die Europa-Union erhoben hatte. Künftig erhalte nur derjenige Mitgliedsstaat Mittel aus dem EU-Haushalt, der auch die gemeinsamen Werte der Europäischen Union achte. Dafür hatte sich der Kreisverband in einem offenen Brief an die Europaabgeordneten der Region eingesetzt.

„Ein demokratisches Europa muss in allen Mitgliedsstaaten ein Europa der Rechtsstaatlichkeit sowie der Bürger und Menschenrechte sein. Die Werte der Europäischen Union dürfen nicht nur in Verträgen stehen, sondern müssen in jedem Staat gelebte Werte sein und entsprechend auch durchgesetzt werden können“, so Freudenberger.

Die Europäische Union stehe in vielen Politikfeldern vor einem großen Handlungsdruck. Zuerst müsse jetzt nach der Einigung auf einen Billionenhaushalt (1074 Milliarden Euro) auf der europäischen Ebene der EU-Haushalt, der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 sowie die Mittel zur Pandemiebekämpfung (zusätzlich 750 Milliarden) in den Mitgliedsstaaten durch deren Parlamente beschlossen werden.

Kreisvorsitzender Wolfgang Freudenberger begrüßte, dass das Europäische Parlament in zähen Verhandlungen mehr Mittel (16 Milliarden) für die Klimarettung, Gesundheit, Jugend, Forschung und Bildung bereitgestellt werden. Er kritisierte, dass nach wie vor der überwiegende Teil der EU-Mittel in eine nicht nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaft flössen.

Angesichts der jüngsten terroristischen Anschläge in Ländern der EU müsse der von der EU-Kommission vorgelegte Entwurf zur Migration, Integration und Sicherung der EU-Außengrenzen möglichst noch in der deutschen Ratspräsidentschaft beschlossen werde, so Freudenberger. Dazu müsse vorrangig FRONTEX zu einer gemeinsamen Grenzschutzpolizei unter parlamentarischer Kontrolle durch das Europäische Parlament ausgebaut werden.

Sehr positiv sieht die Europa-Union Bergstraße die Wahl des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Die Europäische Union müsse ihre Verantwortung in der Welt und für die Welt künftig viel stärker selbst in die Hand nehmen. Dies sei mit dem amerikanischen Präsidenten als Partner jetzt aber sehr viel leichter. Wolfgang Freudenberger begrüßte die Absicht Bidens, die Vereinigten Staaten in das Klimaschutzabkommen zurückzuführen.

Er begrüßte auch, dass sich die Europäische Union auf „Klimaneutralität“ bis 2050 festgelegt habe. Er befürwortete auch das Klimaziel 2030 zu verschärfen. Die Europäische Kommission hatte eine Senkung der Treibhausgase um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 vorgeschlagen – statt wie bisher geplant 40 Prozent.

Abschließend gab Wolfgang Freudenberger seiner Hoffnung Ausdruck, dass es der deutschen Ratspräsidentschaft trotz Corona-Pandemie gelingen möge, möglichst viele ihrer Vorhaben noch zu beschließen. red

