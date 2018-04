Anzeige

Bergstraße.Nach dem erfolgreichen Start im Bensheimer Stadtpark am vergangenen Mittwoch findet heute (Montag) das nächste BA-Fitcamp statt. Ab 19 Uhr bringen die Trainer Mareike und Siggi Spaleck die Teilnehmer im „Speck-weg-Eck“ neben dem Sportplatz in Rodau ins Schwitzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und mitmachen, lautet die Devise.

Eine Stunde lang geht es rund

Unter professioneller Anleitung absolvieren die Teilnehmer einen Mix aus Konditions-, Kraft- und Dehnübungen. Die Einheit dauert eine Stunde und besteht aus dynamischem Warm-up, Teamspielen, Zirkeltraining sowie Cool-down und Stretching. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnahme an der sportlichen Aktivität erfolgt auf eigenes Risiko.

Am 4. Mai (Freitag) macht das BA-Fitcamp zudem Station im Lorscher Birkengarten, am 8. Mai (Dienstag) im Felsenmeer. Außerdem gibt es etwas zu gewinnen: Verlost werden die Bücher „Sweet Dreams – Rezepte für süße Gerichte und Snacks“ sowie „Dein Rezeptbuch“ von Mareike und Siggi Spaleck und Mareike Spalecks DVD „Krafttraining für Frauen“. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer, dem Stichwort „Fitcamp“ und dem gewünschten Gewinn an ba-redaktion@bergstraesser-anzeiger.de. Einsendeschluss ist der 8. Mai, die Gewinner werden benachrichtigt. red