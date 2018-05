Heute ist internationaler Tag des Händewaschens

Zum Tag der Händehygiene weist die Kreis-Gesundheitsdezernentin auf die Bedeutung des Händewaschens hin. © Kreis

Bergstraße.Fünf Finger gibt es an der rechten, fünf an der linken Hand. Und die sollten stets möglichst sauber sein. Um daran zu erinnern, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den 5. Mai zum internationalen Tag der Händehygiene erklärt. An diesem Tag wird seit dem Jahr 2009 weltweit auf die gesundheitliche Bedeutung der Reinigung der Hände hingewiesen. Zu Recht, meint auch die Erste

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2223 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018