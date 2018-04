Hier schmeckt es, weil alle Zutaten von hier kommen

Anzeige

Schon seit längerem bietet das Haus für Kitas und Schulen ein Klima-Frühstück an, bei dem die Kleinen unter anderem lernen, dass man im Winter keine Erdbeeren oder Spargel braucht. Was hat Ernährung mit Umweltschutz zu tun? Und mit dem Klimawandel? Wirkungszusammenhänge des menschlichen Konsums, die sich nicht jedem gleich erschließen, die aber das Verständnis für die individuelle Futterverwertung entscheidend bereichern. Denn jeder Einzelne hinterlässt einen CO2-Fußabdruck. An der Schuhgröße aber kann man durchaus drehen.

Die Klima-Bruncher schwebten quasi barfuß über dem Erdboden. Gekaut wurde nur das, was unverpackt in der Umgebung herum steht und nur darauf wartet, in ein schmackhaftes Menü verwandelt zu werden: Schafgarbe, Knoblauchsrauke, Spitzwegerich oder Lindenblätter, die an der Erlache gesammelt, geschnippelt und als saftig grüner wie aromatischer und kerngesunder Salat serviert wurden. Flankiert von der Biologin und Botanik-Expertin Annette Modl-Chalwatzis erfuhren die Teilnehmer, welche Wildkräuter essbar sind und welche nicht. „Eine Butterblume zum Beispiel hat in der Küche nichts verloren.“ Das Hahnenfußgewächs ist giftig und kann im schlimmsten Fall zu Lähmungen und Atemnot führen.

Den meisten Gästen blieb dennoch die Luft weg. „Ich bin begeistert, wie einfach und schnell man aus natürlichen Zutaten ein tolles Essen zaubern kann“, so eine dreifache Mutter, die zum ersten Mal im Naturschutzzentrum war. Einige Besucher kamen von weit her, um beim Klima-Brunch dabei zu sein. Andere stießen spontan dazu. „Wir haben Appetit bekommen“, meinte ein anderer. Bäckermeister Harald Germann aus Zwingenberg hatte frischen Teig mitgebracht, der im Ofen an der Feuerstelle knusprig ausgebacken wurde. Dazu schmeckten der selbst gemachte Kräuterquark oder die aromatische Bärlauchbutter besonders gut. Beim Pflücken achteten die Genussforscher darauf, die Grünflächen nicht vollständig abzugrasen, damit sich der Bestand am Ort wieder natürlich erneuern kann. Nachhaltigkeit wurde an der Erlache im eigentlichen Wortsinn buchstabiert. Aus Roter Bete und Meerrettich wurden feine Dips zubereitet, die man mit knackigen Karotten- und Selleriestiften snacken konnte.

Während die einen noch auf Kräutertour waren, fanden an der Feuerstelle bereits die Vorbereitungen statt. In einer großen Pfanne garten Süßkartoffeln und Paprika, die Kinder – das Jüngste war vier – freuten sich auf Buttermilchwaffeln mit Obstsalat. Auch die berühmte Linsensuppe des Naturschutzzentrums durfte nicht fehlen. Frisch aus dem Ofen duftete ein Rhabarberkuchen. Und für frischen Thymian stieg NZB-Beiratsvorsitzender Gerhard Eppler sogar aufs Dach. tr

