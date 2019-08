Hilfe bei Schmerzen im Handgelenk

Bergstraße.Wenn das Handgelenk stark schmerzt und sich rötet, kann dahinter eine Sehnenscheidenentzündung stecken. Ursache ist meist eine Überlastung der betroffenen Regionen an Armen und Handgelenken durch langes Arbeiten am PC, intensives Klavier- oder Geigenspiel oder auch monotone handwerkliche Tätigkeiten. „In der Regel lässt sich das Problem mit Schonung, Schmerzmitteln und Krankengymnastik in den Griff bekommen“, teilt die AOK in einer Pressemitteilung mit.

„Sehnen verbinden Knochen und Muskeln miteinander. An besonders stark beanspruchten Stellen wie dem Handgelenk oder der Schulter werden sie von einer mit Flüssigkeit gefüllten Schutzhülle, der Sehnenscheide, umgeben, die vor Reibung schützt“, erklärt Lisa Westenberger, AOK-Chefin für den Kreis Bergstraße. „Wird die Sehne zu stark beansprucht, kann sie sich entzünden, schwillt an und reibt an der Schutzhülle – ein Teufelskreis.“

Schonen und kühlen

Dauern die Beschwerden an, sollte ein Arzt aufgesucht werden, da die Schmerzen sonst chronisch werden können. „Typische Auslöser einer Sehnenscheidenentzündung sind neben häufigem Arbeiten am PC auch Sportarten wie Klettern, Tennis und Golf oder Bewegungen, die der Körper nicht gewohnt ist. Auch das häufige Tippen auf dem Smartphone oder ausgedehntes Üben auf einem Musikinstrument kann die Sehnen in der Hand belasten“, so Westenberger weiter.

Während der Schmerz anfänglich meist nur bei Bewegung auftritt, ist dies später auch in Ruhephasen der Fall. Lisa Westenberger rät, die betroffenen Stellen zu schonen und entsprechende Bewegungen möglichst zu vermeiden, damit sich die Entzündung nicht verschlimmert. Ist der schmerzende Bereich angeschwollen, gerötet und warm, sollte er gekühlt werden. Dabei ist es ratsam, die Kühlkompressen immer nur kurz und mit einem Tuch umwickelt auf die Haut zu legen.

Abläufe verändern

„Spezielle Schienen können dabei helfen, das Handgelenk ruhig zu halten. Oft werden auch entzündungshemmende Schmerzmittel gegeben“, so Westenberger. Um Handgelenk und Finger zu entlasten, eignen sich zudem Massagen und gezielte Krankengymnastik. „Meist heilt eine Sehnenscheidenentzündung binnen weniger Wochen ab. Eine Operation ist nur selten notwendig.“

Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftaucht, sollte man Belastungsspitzen meiden und die eigenen Bewegungsabläufe verändern. Beim Arbeiten am PC beispielsweise helfen eine flache Tastatur und spezielle Polster zur Entlastung des Handgelenks. „Sinnvoll ist auch, auf eine ergonomisch geformte Maus umzusteigen und die Handgelenke ab und zu zu dehnen“, so die Expertin. red

