Hilfe beim Bauen und Sanieren

Mittelständische Unternehmen, Privathaushalte und Kommunen im Kreis Bergstraße profitierten auch im vergangenen Jahr wieder spürbar von den Förderprogrammen der KfW-Bankengruppe. Erfreut darüber zeigt sich der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister (CDU). So gab es im Jahr 2017 für Vorhaben im Kreisgebiet 1680 Förderzusagen der KfW mit einem Volumen von insgesamt 140 Millionen Euro.

Auf die Förderung des Mittelstandes – unter anderem mit dem KfW-Unternehmerkredit – entfielen dabei 62 Millionen Euro. Im Privatkunden-Geschäft der KfW stellten die Förderungen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren sowie das KfW-Wohneigentumsprogramm die Schwerpunkte dar. In diesem gerade auch für die Energiewende und für die individuelle Altersvorsorge so wichtigen Bereich wurden im Kreis Bergstraße 67 Millionen Euro an Fördergeldern bereitgestellt. Auch Kommunen im Landkreis Bergstraße kamen in 2017 in den Genuss von KfW-Fördermitteln – und zwar in Höhe von elf Millionen Euro. So kann etwa der KfW-Investitionskredit Kommunen für eine Verbesserung der Infrastruktur vor Ort eingesetzt werden. red