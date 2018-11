Hilfe für Menschen in einem armen Land

Bergstraße.Den Zeigefinger tief im Nasenloch schaut der Dreijährige mit großen dunklen Augen in die Linse des Fotografen. Er trägt ein verwaschenes Sweatshirt und über der warmen Mütze noch einen Strohhut mit einem bunt gewebten Band. Das Bild stammt aus einem der Wandkalender, die der Fotograf Ludwig März seit 25 Jahren für den etwa 100 Mitglieder starken Verein Inti Runa produziert, um Spendengelder für Hilfsprojekte in Bolivien zu sammeln. In der Rhein-Main-Neckar-Galerie des Landratsamts ist nun zum Jubiläum eine Ausstellung mit einer Auswahl von Kalendern aus den vergangenen Jahren zu sehen.

„Die Kinder in Bolivien haben die gleichen Wünsche, Träume und Hoffnungen wie die Kinder in Deutschland“, betonte Landrat Engelhardt bei der Eröffnung. Nur der Zufall entscheide, ob ein Kind eine Perspektive für das Leben habe oder nicht. Bolivien sei das ärmste Land Südamerikas. Auf dem Human Development Index liege es auf Platz 118 der insgesamt 189 Länder. Die Kinder Boliviens zu unterstützen, sei deshalb ein wertvoller Einsatz.

Ludwig März, Gründer und Vorsitzender des Vereins und zugleich der Fotograf der hochwertigen Kalenderbilder, gab bei der Eröffnung einen Rückblick auf die Vereinsgeschichte und dankte allen, die an der kostenlosen Produktion der Kalender beteiligt waren, und allen, die durch die Abnahme der Kalender in zum Teil großen Stückzahlen zu Spendern für die gute Sache würden.

Die eigentlichen Helden

„Die eigentlichen Helden dabei sind die Betreuer vor Ort“, erklärte er aber. In dem von Misswirtschaft und Korruption zerrütteten Land legten staatliche Stellen den Heimen viele Steine in den Weg. Auch Hilfe aus dem Ausland werde vom Staat abgelehnt – wie alles, was aus dem westlichen Kapitalismus komme. Einfach nur Hilfsgelder und -güter zu transferieren, nütze wenig, sagte März. Man müsse die Menschen vor Ort direkt einbeziehen. Der Verein engagiere sich deshalb ausschließlich in handverlesenen Projekten, basierend auf der eigenen Inaugenscheinnahme und dem persönlichen Vertrauen. Verträge seien wenig sinnvoll und auf die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen verzichte man, um der Korruption aus dem Weg zu gehen. So habe man es geschafft, in 25 Jahren keinen einzigen Fall von „umgeleiteten“ Geldern gehabt zu haben. Dazu flögen von Zeit zu Zeit Mitglieder des Vereins auf eigene Kosten nach Bolivien und schauten nach dem Stand der jeweiligen Projekte.

Nach dem Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe gründete der Verein zum Beispiel 1995 eine Werkstatt für Behinderte in Bolivien, die inzwischen auf eigenen Füßen steht. Gemeinsam mit anderen Organisationen werden derzeit drei Heime für Kinder finanziert, die von der Straße oder aus zerrütteten Familien kommen.

Die Verpflichtung, Menschen in aller Welt ein würdiges Dasein zu ermöglichen, sei auch im eigenen Interesse, appellierte März. Die hiesige behagliche Sorglosigkeit sei bedroht, wenn es nicht gelänge, arme Länder zu ertüchtigen und die Erderwärmung zu zügeln.

Liebevolle Gestaltung

Die Jubiläumsausstellung im Landratsamt zeigt Kalender der vergangenen Jahrzehnte. Im Überblick fallen die liebevolle Gestaltung und das sorgfältige Design jeder einzelnen Edition auf. Das Layout hat sich mit den Jahren immer wieder einmal gewandelt, mit einfallsreichen Details etwa beim Kalendarium und zum Teil kühnen Formaten, wie einem extremen Querformat in den Anfangsjahren. Zum Teil lag der Fokus auf den Landschaftsaufnahmen, inzwischen erzählen die oft aus zwei unterschiedlichen Fotomotiven aufgebauten Blätter vor allem auch von den Kindern Boliviens. Immer spürbar sind jedoch die Schönheit des Landes und die Würde der abgebildeten Personen. Die kontrastreichen Aufnahmen faszinieren durch eine leuchtende Farbigkeit und wecken, nicht viel anders als die verführerischen Hochglanzfotografien aufwendig gestalteter Reiseführer, das Fernweh – wäre da nicht das Wissen um die allgegenwärtige Not im ärmsten Land Südamerikas.

„Mut in schwerer Zeit“ ist der neue Kalender für das Jahr 2019 überschrieben. Er zeigt auf jedem Blatt eine Kombination des individuellen Porträts eines bolivianischen Kindes mit einer Aufnahme, die eine landestypische Landschaft oder Szene zeigt. Der Kalender ist im Hochformat 30 x 48 cm auf gutem Kunstdruckpapier gedruckt. Da alle an der Herstellung Beteiligten kostenlos gearbeitet haben und auch das teure Papier gespendet wurde, kommen die Gelder, die der Verkauf einbringt, ohne jeden Abzug den Hilfsprojekten des Vereins zugute – als Spende, für die auch eine Spendenquittung ausgestellt werden kann.

Der Kalender kann auf der Webseite des Vereins Inti Runa (intiruna.org) angesehen und auch bestellt werden. Erhältlich ist er außerdem bei den Touristeninformationen in Bensheim und Heppenheim. Dort werden auch die Hilfsprojekte des Vereins beschrieben.

Die Ausstellung im Foyer des Landratsamtes in Heppenheim ist noch bis zum 7. Dezember während der Öffnungszeiten der Behörde zu sehen.

