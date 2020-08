Hilfe für Menschen mit Handicap

Bergstraße.Wie erleben Menschen mit Behinderung die Corona-Pandemie? Damit befasst sich derzeit die Kreisteilhabekommission. „Von einer Sekunde zur anderen brach alles weg: Unterstützende Dienste und Tagespflege standen den behinderten Menschen und ihren Angehörigen nicht mehr zur Seite“, so Vorsitzender Karsten Krug.

Angehörige von Kindern mit Behinderung, aber auch Menschen mit Handicap selbst wurden gebeten, von ihren Erlebnissen während dieser entbehrungsreichen Zeit zu berichten. „Als Schulen und Kindergärten Mitte März schließen mussten, bedeutete das für viele Eltern eine große Herausforderung. Ein Kind mit erhöhtem Betreuungsbedarf machte das alles noch einmal ungleich schwieriger“, so Krug.

„Die Eltern standen vor der Zwickmühle, zugunsten der Betreuung oder des Homeschoolings der Kinder nicht arbeiten zu gehen oder viel Geld für Betreuung auszugeben, sofern diese überhaupt zur Verfügung stand.“ Ein Teufelskreis, der etliche Ratsuchende zu dem Verein „Wir Dabei!“ mit Sitz in Birkenau führte. Der Vereinsname ist eine Abkürzung für „Durch Akzeptanz Behinderung erfolgreich Integrieren“.

Online-Beratung möglich

„Pflegende Angehörige wurden allein gelassen“, kritisiert Vorstandsmitglied Petra Doering. Auch sie müssten Schutzkleidung bekommen. Christina Luhn weist auf das Online-Angebot der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung hin: Per E-Mail kann hier ein Termin für einen Sprach- oder Videoanruf oder einen Chat mit den Beratern vereinbart werden.

Um eine Agenda für ihr künftiges Handeln zu erstellen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und aus dem Geschehenen zu lernen, ist es der Kreisteilhabekommission wichtig, zu wissen, wie sich die Situation von behinderten Menschen im Kreis in der Krise darstellt und welche Erfahrungen sie gemacht haben. „Die Frage, wie wir es in Zukunft besser machen können, ist der zentrale Punkt unserer künftigen Bestrebungen“, so Krug. zg

