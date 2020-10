Hilferuf einer Kita-Leiterin verhallt bei Ministerin

Laut Familienministerin Franziska Giffey sind die Mehrzahl der Kinder in ihren Kitas glücklich. Claudia Arndt, Leiterin des Waldorf-Kindergartens in Bensheim (Bild) würde der Politikerin gerne die weniger rosige Realität vor Ort zeigen. Doch ihre Einladung an die Bergstraße blieb bislang erfolglos.

© Kindergarten