Hitze schreckte Wanderer ab

Bergstraße.Für einen Wandertag wünscht sich jeder Teilnehmer gutes Wetter. Beim diesjährigen Gau-Frühjahrswandertag des Turngau Bergstraße hat es Petrus aber eindeutig zu gut gemeint. Strahlender Sonnenschein ist ja noch okay, doch tropische Temperaturen waren dann doch des Guten zuviel. Und so war es nicht verwunderlich, dass die erhofften Teilnehmerzahlen an diesem Tag nicht erreicht wurden. Dennoch fanden sich um 10 Uhr rund 100 Teilnehmer aus sieben Vereinen beim ausrichtenden Verein, der TG Bobstadt, ein und verbrachten einen wunderbaren Vormittag in im Ried.

Begrüßt wurden die Wanderer von der Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader. Zwei Strecken, die ein fünf, die andere zehn Kilometer lang, verliefen rund um Bobstadt und führten den Wanderern vor Augen, welch schöne Seiten die Natur im Ried hat. Der Hitze geschuldet kamen die Wanderfreunde etwas ermüdet am Mittag in der Mehrzweckhalle an, wo sie bereits ein stärkendes Mittagessen und kühle Getränke erwartete. Zum Nachtisch konnten sich die Anwesenden des Wandertages noch über ein vielfältiges Kuchenbuffet freuen. Und schon waren alle Strapazen vergessen.

Tolles Unterhaltungsprogramm

So gestärkt und ausgeruht waren alle wieder fit und munter, um das von der TG Bobstadt vorbereitete Unterhaltungsprogramm genießen zu können. Eingeleitet wurde der Unterhaltungsnachmittag durch Eröffnungsworte vom Organisator dieser Veranstaltung der Turngau (TG) Bergstraße. Stellvertretend für den TG bedankten sich Immanuel Braun, Walter Spiwak und Boris Held für die Ausrichtung dieser Veranstaltung und das tolle Engagement. Grußworte an die Teilnehmer richteten auch Werner Klag (Vorsitzender TG Bobstadt) und Landrat Christian Engelhardt. Und schon ging es los mit dem ersten Programmpunkt. Eine Modern Dance-Gruppe heizte mit rhythmischen Bewegungen und flotten Takt ordentlich ein. Als zweite Darbietung zeigten Kinder und Jugendliche, was man mit einem Trampolin so alles für tolle Sprünge machen kann. Die Zuschauer waren begeistert und spendeten verdienten Applaus.