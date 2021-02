Hochwasser geht weiter zurück

Hessen.Die Situation in den hessischen Hochwassergebieten hat sich vorerst weiter entspannt. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte, gingen die Pegelstände sämtlicher Flüsse am Dienstag zurück. Nur noch an der Kinzig wurden die Hochwassermeldestufen überschritten. In Mainz wurde der Scheitel des Rheins für den Nachmittag erwartet.

Wegen der anhaltenden Regenfälle sei ab Mittwochabend örtlich jedoch wieder mit einer erneuten Überschreitung der Hochwassermeldestufen zu rechnen, sagte eine Sprecherin des HLNUG. Für den Main wurden für Freitag wieder steigende Pegelstände vorhergesagt.

{element}

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.02.2021