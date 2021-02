Hochwertige Küchenmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Hemsbach.Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag (2.2.), 22 Uhr, bis Mittwoch (3.2.), 14:30 Uhr, in Hemsbach unberechtigt Zutritt zu einer Vereinsgaststätte in der Berliner Straße und entwendeten mehrere Küchenmaschinen sowie eine geringe Summe Bargeld. Der Diebstahlsschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Wie der oder die Unbekannten in die Gaststätte gelangen konnten, ist derzeit noch unklar. Vermutlich betraten sie das Objekt über die ebenerdige Terrasse. Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft bzw. zum Tathergang gebe können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444,

in Verbindung zu setzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.02.2021