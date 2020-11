Hessen.Hessen erwartet den Höchststand an Corona-Patienten in hessischen Krankenhäusern erst zum Monatswechsel. Derzeit würden 1456 Covid-19-Patienten stationär in den Klinken des Landes behandelt, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) in einem Hintergrundgespräch am Dienstag. 308 lägen auf Intensivstationen, 1148 auf normalen Stationen. Der Anteil der Patienten auf Normalstationen sei viel höher als im Frühjahr.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.11.2020