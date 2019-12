Höhepunkte zum Jahresende

Darmstadt.Das am Staatstheater Darmstadt durchweg ausverkaufte Familienstück „Der Räuber Hotzenplotz“ läuft am 25. Dezember in einer Zusatzvorstellung wegen großer Nachfrage auch ab 14 Uhr im Kleinen Haus. Drei Diktatoren-Gattinnen haben am 26. Dezember ihren Auftritt in „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ ab 20 Uhr in den Kammerspielen. Und die „Zauberflöte“ sorgt mit dem Kinderkammerchor für einen frischen Zugang zu Mozarts Opernklassiker – zum letzten Mal am 25. und 31. Dezember, jeweils ab 18 Uhr im Großen Haus. Mit Darmstädter Lektüre – „Leonce und Lena“ – lässt das Staatstheater Darmstadt das Jahr am 31. Dezember ab 19 Uhr im Kleinen Haus ausklingen.

Neue Perspektiven

Oper aus einer ganz neuen Perspektive erleben Zuschauer in Beethovens „Fidelio“ am 27. Dezember ab 19.30 Uhr im Großen Haus. Donizettis Meisterwerk „Lucia di Lammermoor“ läuft am 29. Dezember ab 16 Uhr im Großen Haus. Noch ein letztes Mal (er)findet sich „Peer Gynt“ neu am 29. Dezember ab 18 Uhr im Kleinen Haus. Die Inszenierung „Othello“ zeigt Shakespeares Klassiker in moderner Sprache am 30. Dezember ab 19.30 Uhr im Kleinen Haus.

Zum letzten Mal

„Was ist Recht, was gerecht?“ fragt Michael Kohlhaas in der letzten Vorstellung am 20. Dezember ab 19.30 Uhr im Kleinen Haus. Schauspiel und Tanz mischen sich in Körpertreffer zum letzten Mal am 20. und 21. Dezember, jeweils ab 20 Uhr in den Kammerspielen – ein Kooperationsprojekt mit der CocoonDance Company.

