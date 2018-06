Anzeige

Bensheim.Frau Dutt aus Bensheim ist geladen. Gestern Vormittag beschwert Sie sich telefonisch beim BA über die angekündigten Strompreiserhöhungen durch die GGEW. Der Grundpreis habe sich fast verdoppelt, rechnet sie vor. Beschweren wollte sie sich beim Kundenservice des Energieversorgers schon vorgestern. Es sei aber immerzu nur besetzt gewesen. „Brauchen die Geld, um ihren Neubau zu bezahlen?“, fragt sie.

„Ich verstehe die Aufregung, unsere Kunden kennen das nicht“, sagt GGEW-Chef Carsten Hoffmann (Bild) am Telefon dem BA. Seit fünf Jahren habe die GGEW die Preise nicht erhöht und müsse nun nachziehen im Vergleich mit anderen Anbietern. Und: „Nein, mit dem Neubau habe das absolut nichts zu tun. Wie berichtet plant die GGEW ein zusätzliches Bürogebäude für rund 4,5 Millionen Euro. Mit Augenmaß werde bei der GGEW gebaut, „wenn man sieht, was andere hinstellen, errichten wir keinen Luxusbau“, so Hoffmann. Er sortiert das eigene Bauprojekt „eher in der Mittelklasse“ ein. „Wir brauchen den Platz, um uns zu entfalten“, daher der Neubau.

Stromanbieter wechseln Beim Wechsel des Stromanbieters sollten Verbraucher besonders auf drei Kennzeichen achten: Das sind eine kurze Kündigungsfrist, eine kurze Vertragslaufzeit und eine möglichst lange Preisgarantie, erklärt Daniel Dodt vom Marktbeobachtungsportal TopTarif. Die Kündigungsfrist sollte nicht länger als rund sechs Wochen betragen und die Laufzeit nicht mehr als zwölf Monate. „So bleiben Sie flexibel.“ Die Preisgarantie sollte mindestens zwölf Monate betragen und so umfassend wie möglich sein. Preisänderungen durch Steuern oder Abgaben – wie die EEG-Umlage – seien aber meist ausgenommen. dpa

Höhere Einkaufspreise in Leipzig

Die Preiserhöhung rechtfertigt er mit gestiegenen Kosten. An der Strombörse in Leipzig, wo die GGEW Strom einkauft, den sie ihrer Kundschaft weiterverkauft, seien die Preise zuletzt gestiegen. „Wir müssen uns teurer eindecken“, so Hoffmann. Über steigende Beschaffungspreise in den letzten Monaten berichten auch andere Energieversorger.