Hoffen auf ein Weihnachtswunder

Bergstraße.Wenn Gina Schär von ihrer Wohnungssuche an der Bergstraße erzählt, dann klingt das fast ein bisschen, als wäre sie der biblischen Weihnachtsgeschichte entsprungen. Die 19-Jährige ist hochschwanger und sucht dringend eine Wohnung für sich und ihre kleine Tochter, die sich für den 21. Januar angekündigt hat. Zwar ist sie auf ihrer monatelangen Suche nicht direkt von Haus zu Haus gewandert – dennoch hat bisher jeder Vermieter die Tür vor ihr verschlossen.

„Schon seit Mai bin ich auf Wohnungssuche“, berichtet die 19-Jährige im Gespräch im Medienhaus, zu dem auch ihre Mama Cindy Degenhardt gekommen ist. Anfragen und Anzeigen über Online-Portale, Social Media und auch über Pro Familia und Wohnbau liefen bislang ins leere – oder die Wartelisten sind schlichtweg zu lang, als dass man auf eine Wohnung in naher Zukunft bauen könnte.

„Tatsächlich hatte ich eine Zusage für eine Wohnung in Zwingenberg“, erklärt Schär, doch dann lief alles anders als geplant. Zwar habe die aktuelle Mieterin schon länger nicht mehr gezahlt und müsse ausziehen, tut es jedoch nicht. „Und inzwischen sieht es auch nicht mehr so aus, als würde sich daran bald etwas ändern.“

Pläne liegen erstmal auf Eis

Aus diesem Grund lebt die gebürtige Bensheimerin derzeit bei ihrer Großmutter in einem kleinen Zimmer. Ihrem früheren Kinderzimmer, wenn sie bei ihrer Oma war. Darin steht ein Bett, ein Schrank, eine kleine Kommode und ein Fernseher. Platz für einen Wickeltisch, ein Beistell-Bett und Baby-Zubehör gibt es in ihrem Zimmer nicht.

Auf Unterstützung des werdenden Vaters hofft die 19-Jährige nicht. Damit sie dennoch nicht ganz auf sich allein gestellt ist, sucht sie eine Wohnung in der Nähe ihrer Großeltern und Freunde, die ihr auch einmal unter die Arme greifen können, wenn sie Hilfe braucht: „Das fängt schon an, wenn die Kleine kommt, denn ich habe keinen Führerschein.“

In diesem Jahr kam für Schär eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Erst der Umzug ins Saarland mit dem damaligen Freund, dann die Trennung und die Rückkehr an die Bergstraße. Und dann erfuhr sie auch noch rein zufällig – bei einem Arztbesuch – von ihrer Schwangerschaft.

Daraufhin musste die 19-Jährige ihr FSJ abbrechen, das ihr großen Spaß gemacht hat: „Das war total meins. Ich habe auf einem Hof mit Pferden gearbeitet, Kinder beim Voltigieren betreut und Reitunterricht gegeben. Allerdings konnte ich schwanger nicht länger dort arbeiten“, so die 19-Jährige. Zu groß sei die Gefahr, dass dem Kind so etwas passiert. Seitdem liegen auch die Pläne auf Eis, im Anschluss an das FSJ eine Ausbildung zur Pferdewirtin zu beginnen.

„Das Zimmer bei meiner Oma war als Zwischenlösung gedacht, bis ich eine eigene Wohnung gefunden habe“, erklärt Schär. Eine Wohnung, in der sie sich gerne beim Kochen, Backen in der Küche ausleben und sich um ihr Kind kümmern möchte.

Zwei Zimmer, Küche, Bad

„Das Amt zahlt mir eine Wohnung 600 Euro kalt plus Heizkosten“, so die 19-Jährige. „Dabei darf die Wohnung aber nicht größer sein als 60 Quadratmeter.“ Die Zimmeranzahl sei dabei allerdings nicht begrenzt. „Toll wären zwei bis drei Zimmer.“ Wichtiger sei ihr jedoch eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Damit Familie und Freunde gut für die werdende Mutter erreichbar sind, wären Wohnungen in Bensheim ideal, aber auch im Umkreis von etwa 15 Kilometern machbar. „Ich bin absolut flexibel“, ergänzt Schär.

Dennoch weiß ihre Mama Cindy Degenhardt, worüber sich ihre Tochter besonders freuen würde: „Perfekt wäre es, wenn auch ihre Katze Shani mit in die neue Wohnung einziehen dürfte. Gina hat sie schon jahrelang und gerade, wenn sich so viel in ihrem Leben verändert, wäre es schön, wenn Shani auch bei ihrem neuen Lebensabschnitt mit dabei sein könnte.“

Eine Badewanne für Mama und Kind wäre das I-Tüpfelchen in der neuen Bleibe, genauso wie eine Einbauküche. All das sei aber kein Muss. „Wichtig ist vor allem, dass sie eine Wohnung in der Nähe findet, bei ihrer Familie und ihren Freunden“, so Degenhardt. Dann würde für Gina Schär ein ganz besonderer Weihnachtswunsch in Erfüllung gehen.

