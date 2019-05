Hoheiten pflanzten einen Mandelbaum

Bergstraße.Die Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner weilte jetzt in Begleitung der Deutschen Weinprinzessin Inga Storck zu ihrem Antrittsbesuch an der Bergstraße. Wie es in einer Pressemitteilung des Weinbauverbands Hessische Bergstraße heißt, besuchten die Weinhoheiten gemeinsam mit der amtierenden Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin Hillenbrand eine Reihe von Bergsträßer Weinbaubetrieben.

Den Auftakt bildete das Weingut Freiberger in der Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim. Die ehemalige Deutsche Weinprinzessin Charlotte Freiberger führte die Hoheiten durch die Betriebsräume und lud zu einer anschließenden Weinprobe ein. Nach dem Mittagessen am Marktplatz in Heppenheim ging es durch die Weinberge und auf den Erlebnispfad „Wein & Stein“. Am Steinkopf pflanzten die Damen einen Mandelbaum und waren von der Schönheit der Bergsträßer Reblandschaft begeistert.

Ein Abstecher in die Vinothek des Staatsweingutes fügte sich an, ehe gegen Abend ein Besuch im Zwingenberger Weingut Simon-Bürkle auf dem Programm stand. Nach dem Abendessen führte Reinhard Antes, Vorsitzender der Bergsträßer Winzer eG, die Weinhoheiten durch die Betriebsräume der Bergsträßer Genossenschaft. Am Abend fand noch ein gemütliches Beisammensein mit ehemaligen Bergsträßer Weinköniginnen und den Vinas-Damen – der Jungwinzerinnen-Organisation der Bergsträßer Winzer eG – statt.

Am zweiten Tag wurde zunächst die Sektkellerei Griesel in Bensheim und später das Weingut Edling in Roßdorf besucht. Der Abschluss bildete ein Besuch der Vinum Autmundis in Groß-Umstadt.

Sichtlich beeindruckt

Begleitet wurden die Damen von Stefanie Oberhauser, Geschäftsführerin des Weinbauverbands, dessen Vorsitzenden Otto Guthier. „Sichtlich beeindruckt von den Winzern und den Weinen der Hessischen Bergstraße traten die Weinhoheiten ihre Rückreise an“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Weinbauverbands. red

