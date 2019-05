Hoheiten werben für touristische Ziele

Mannheim/Bergstraße.Auf dem Maimarkt in Mannheim präsentieren elf Tage lang 1400 Aussteller in 47 Hallen und auf dem großen Freigelände rund 20 000 Produkte und Dienstleistungen aus praktisch allen Lebensbereichen. Auf der Showbühne des SWR im Gläsernen Studio zeigten erneut die Hoheiten aus der Region am Eröffnungstag Flagge für die Besonderheiten ihrer Heimat. Zusätzlich warben die gekrönten Häupter gemeinsam mit Bürgermeister Rolf Richter aus Bensheim beim traditionellen Hoheitenrundgang kräftig für die touristischen Vorzüge des Kreises Bergstraße.

Das alljährlich von der Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) organisierte Treffen hat sich als fester Termin in den Kalendern der Repräsentantinnen etabliert. Traditionell gab es auch diesmal ein Interview der Königinnen und Prinzessinnen auf der Showbühne des SWR im Gläsernen Studio – und wieder erwies sich ihr Auftritt als Publikumsmagnet.

„Die ehrenamtlich aktiven Repräsentantinnen leisten in ihrer Amtszeit viel auf oft 60 bis über 100 Terminen im Jahr“, honorierte Bürgermeister Richter. Großen Zuspruch gab es ebenso an verschiedenen Messeständen wie dem der Stadt Lorsch, an denen die Hoheiten einen Stopp einlegten.

Die Vielfalt der Region repräsentierten die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Carolin, die Bensheimer Blütenkönigin Linda, die Einhäuser Kerwekönigin Carolin, die Bibliser Gurkenkönigin Paula I. mit ihrer Gurkenprinzessin Larissa, die Bürstädter Sonnenbotschafterin Alicia I., die Lampertheimer Spargelkönigin Christin I., die Bad Königer Thermenkönigin Kim-Lara, die Kraichgauer Weinprinzessin Rebecca, die Neckarsteinacher Vierburgenkönigin Franziska I. mit ihrem Vierburgenfräulein Laura, die Schriesheimer Weinkönigin Annalena mit ihren Weinprinzessinnen Nadja und Ann-Kathrin sowie die Weinprinzessin der Badischen Bergstraße Franziska. red

