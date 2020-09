Hoher Sachschaden und zerstörter Oldtimer nach Scheunenbrand

Viernheim.Bei einem Brand in Viernheim ist eine Scheune vollständig zerstört worden und ein geschätzter Sachschaden von einer halben Million Euro entstanden. Ein in der Scheune geparkter Oldtimer sei ebenfalls zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Das ganze Gebäude habe in Flammen gestanden, als Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend am Brandort eintrafen.

Das Feuer wurde noch am Abend gelöscht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung waren Anwohner per Warnmeldung dazu aufgerufen worden, ihre Fenster geschlossen zu halten. Laut Messungen habe aber keine Gefährdung durch Schadstoffe bestanden. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Heute werde die Kriminalpolizei dazu ermitteln, sagte der Polizeisprecher.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020