Hoher Schaden bei Brand

Bergstraße.Rund 130 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Brandes, bei dem am Montagmittag im Bürstädter Stadtteil Bobstadt der Anbau einer nicht mehr betriebenen Halle für Verpackungen völlig zerstört wurde. Der Eigentümer hat die Räume an einen Mann vermietet, der darin eine Autowerkstatt betrieb. Der Brand, so die Polizei, sei wohl bei Schweißarbeiten entstanden. Auch acht Autos fingen Feuer.

...