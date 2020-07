Hongkong: Nur die Briten verteidigen Europas Werte

Auf Unterstützung oder gar Hilfe aus der EU kann die Opposition in Hongkong lange warten. Die wird nicht kommen, allenfalls verbal weichgespült in diplomatisch verschwurbelten Sonntagsreden. So viel zu europäischen Werten wie Freiheit und Demokratie.

Wie man den Chinesen die Stirn bietet, zeigt derzeit ausgerechnet Großbritannien, das bekanntlich die EU verlässt. Nicht nur wird mit deutlichen Worten der Vertragsbruch der Chinesen angeprangert. Bekanntlich hatte China Großbritannien bei der Übergabe vor 23 Jahren für mindestens 50 Jahre Demokratie und Rechtsstaatlichkeit versprochen. Davon ist nichts übrig geblieben. Großbritannien stellt Hongkongs Bürgern auch eine Einbürgerung in Aussicht. Dass sich Premier Boris Johnson den Zorn Chinas zugezogen hat, war zu erwarten. Ob er seine Drohungen umsetzt, wird sich zeigen. Immerhin hat er nicht gleich vor China gekuscht, wie der Rest der Europäer.