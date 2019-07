Hospizverein bei Selbsthilfegruppe

Bergstraße.Einen Informationsabend bieten der Hospizverein Bergstraße und das Palliativnetz am Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, bei einem Treffen der Blasenkrebs- und Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Heppenheim an.

Woher kommt Hilfe, wenn ich am Lebensende Fragen, Kummer oder medizinische Probleme bekomme? Wie kann das gehen, auch in der letzten Lebenszeit in der vertrauten Umgebung psychosozial begleitet und ärztlich versorgt zu werden?

Darüber informieren sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe in Heppenheim im Haus der Begegnung (Darmstädter Straße 19). Informationen aus erster Hand gibt es dort von der leitenden Ärztin des Palliativnetzes Bergstraße, Dr. Angelika Schramm, und der leitenden Koordinatorin des Hospizvereins Bergstraße, Doris Kellermann.

Zu der öffentlichen Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen, die mehr wissen wollen über ehrenamtliche Sterbebegleitung und die Beratungsleistungen des Hospizvereins, aber auch über die medizinischen Möglichkeiten, die gerade in der Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen am Lebensende sehr differenziert sind. red

