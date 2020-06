Hotline für Fragen zur Zeugnisvergabe

Bergstraße.In diesem Jahr werden die Zeugnisse an zahlreichen Schulen in Hessen nicht wie sonst üblich am letzten Schultag vor den Sommerferien vergeben, sondern gestaffelt an mehreren Tagen. Um in diesem Zusammenhang aufkommende pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, steht den Schülern und ihren Eltern auch in diesem Jahr wieder ein telefonisches Beratungsangebot der Staatlichen Schulämter zur Verfügung. Die Mitarbeiter sind in der gesamten letzten Schulwoche – also ab heute – täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr erreichbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.06.2020