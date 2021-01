Hubschraubereinsatz nach Vermisstenmeldung

Bensheim.Bürger in Bensheim und Lautertal bemerkten den Hubschrauber, der in der Nacht gegen Mitternacht für rund eine halbe Stunde über Bensheim kreiste. Ein Wohnheim für Senioren hatte am Sonntagabend die Polizei eingeschaltet, da eine 91 Jahre alte Person aus dem Heim vermisst wurde. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und da die Person auf Medikamente angewiesen ist, wurde auch der Hubschrauber für die Suche eingesetzt, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Anfrage mitteilte. Nach Mitternacht gab das Heim Entwarnung. Nach einem erneuten Rundgang wurde die Person in einem Nachbarzimmer gefunden – schlafend.

