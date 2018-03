Hündin stirbt an Hitzschlag

Weinheim/Bergstraße.In einem Auto auf dem Parkplatz vor dem Miramar in Weinheim ist ein Hund an einem Hitzschlag gestorben. Wie die Polizei berichtet, war das Tier zuvor mehrere Stunden in dem Wagen eingesperrt, während die Besitzerin das Erlebnisbad besuchte. Als die 59-jährige Südhessin am Montag gegen 18 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie ihren leblosen Vierbeiner und verständigte die

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1339 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018