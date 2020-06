Hüttenfeld stand unter Wasser

Lampertheim.Im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld herrschte nach dem Durchzug eines Gewitters gestern Nachmittag der Ausnahmezustand. Laut Einsatzleiter Sven Gleißner rückten ab 14 Uhr insgesamt 70 Feuerwehrleute zu mehreren Dutzend Einsätzen allein in diesem Stadtteil aus.

Ein Unwetter mit Hagel, sturzartigen Regenfällen sowie Blitz und Donner hatte Keller und Tiefgaragen binnen kurzer Zeit mit Wasser vollaufen lassen. Für etwa eine Stunde fiel der Strom aus; vermutet wurde als Ursache ein Blitzeinschlag in der Hauptstromleitung.

Durch den Stromausfall versagten die Pumpen an der alten Kläranlage sowie an der Kreuzung zur Kleingartenanlage. Dies bereitete den Einsatzkräften das größte Kopfzerbrechen.

Es mussten nicht nur Keller und Garagen ausgepumpt, sondern auch Elektrogeräte in Sicherheit gebracht werden. Eine besondere Herausforderung bot sich den Helfern an einem Elektroauto, das im Wasser stand. Obwohl für den Abend mit weiteren Unwettern gerechnet wurde, war die Stimmung am späten Nachmittag gelassen, zumal keine Personenschäden bekannt wurden.

Auch in Biblis musste die Feuerwehr vier Keller leerpumpen. In Bobstadt stürzte ein Baum um. In Viernheim wurden bis Redaktionsschluss keine nennenswerten Ereignisse gemeldet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.06.2020