Hund beißt Paketboten

Bergstraße.Dass Briefträger und Hunde ein schwieriges Verhältnis zueinander haben, wird landläufig als „Naturgesetz“ angesehen. Tatsächlich aber werden solche Vorkommnisse wie am Samstag in Viernheim nur selten aktenkundig. Da traf es, wie die Polizei gestern mitteilte, allerdings keinen Postboten, sondern einen Paketzusteller, der in der Friedrichstraße im Bereich der Weihgartenstraße von einem schwarzen Mischlingshund gebissen wurde. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen des Vorfalls.

Wunden an Bein und Gesäß

Der freilaufende Hund schnappte gegen 9.30 Uhr zu, als der 34-jährige Bote ein Paket zustellen wollte. Durch den Biss wurde der Mann oberflächlich an Bein und Gesäß verletzt. Die Wunde konnte vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Die Hundehalterin – eine Frau aus Lampertheim – wurde von der Polizei ermittelt. Zur Klärung der Umstände, die zu der Hundeattacke geführt haben, erbittet die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim (Tel. 06204 / 93770) Hinweise. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019