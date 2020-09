Hund beißt Spaziergängerin

Hemsbach.Am Montagabend wurde eine 74-Jährige in Hemsbach auf einem Feldweg an den Erlenwiesen von einem ihr unbekannten Hund in die Wade gebissen. Der honigfarbene Mischling lief kurz nach 18.10 Uhr auf die Spaziergängerin zu und biss diese ohne erfindlichen Grund ins Bein. In einigem Abstand sollen dem kniehohen Hund mit angegrauter Schnauze zwei Frauen gefolgt sein, die sich bei der Dame entschuldigten, dann aber den Weg unbeirrt fortsetzten. Eine der Frauen war mit Krücken unterwegs. Die blutende Bisswunde musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den beiden Frauen. Zeugen die Hinweise zu diesen oder dem Hund geben können, werden gebeten, sich unter 06201/71207 an die Ermittler zu wenden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.09.2020