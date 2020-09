Hundeköder mit Rasierklinge präpariert

Zwingenberg.Ein Hundehalter hat bereits am vergangenen Mittwoch bei Zwingenberg einen präparierten Hundeköder entdeckt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe der Hund nach dem Verzehr des Köders am Niederwaldsee Teile einer Rasierklinge erbrochen, woraufhin der Besitzer darauf aufmerksam wurde. Nach derzeitigen Kenntnissen blieb das Tier unverletzt.

Laut Polizei sei nicht auszuschließen, dass noch weitere Köder im dortigen Bereich verteilt wurden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen und Hinweisgeber melden sich unter der Telefonnummer 06251/84680 bei der Polizei.

