Hundert Menschen in vier Stunden geimpft

Das DRK Bergstraße hatte am Samstag in seinem Heppenheimer Domizil eine sogenannte Impfstraße aufgebaut und probte am Beispiel einer Grippeschutzimpfung den Ernstfall: Wie können möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit geimpft werden? Unser Bild zeigt eine Impfstation mit (von links) Susanne Schulz, Lena Koch und Annette Folz.